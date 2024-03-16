Машина вспыхнула на парковке концертного зала в Подмосковье во время премии «Виктория»
Машина вспыхнула на парковке концертного зала в Подмосковье
Фото, видео: 5-tv.ru
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Судя по видео, к настоящему моменту огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.
Автомобиль загорелся на парковке Live Арена во время проведения премии «Виктория» в Подмосковье. Кадры с места имеются в распоряжении 5-tv.ru.
Судя по видео, к настоящему моменту огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание. Машину тушили пеной — она обильно находится как в салоне, так и рядом с автомобилем.
О пострадавших в настоящее время не сообщалось. Причины инцидента предстоит установить компетентным органам.
Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.
Судя по кадрам с места, в результате авто перевернулось. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газового баллона.
На месте происшествия работали экстренные службы. В результате взрыва машины пострадал один человек.
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