Караван идет: почему попытки Запада вмешаться в выборы обречены на фиаско

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Не они, а мы будем сами определять свою судьбу, это и есть справедливость.

Фото, видео: Донат Сорокин / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Выборы президента России 2024

В ряде западных стран уже раздаются призывы не признавать результаты голосования из-за того, что в выборах участвуют новые регионы. Но мы уже достаточно окрепли, чтобы не обращать более внимания на критику со стороны недружественных стран, как и на их попытки сорвать провокациями ход выборов.

В российском Центризбиркоме, где многие сотрудники под санкциями, нам выразили уверенность, что выборы состоятся и явка ожидается рекордной.

— Могут ли быть какие-то обстоятельства, при которых эти выборы не состоятся? — спросил ведущий программы «Известия. Главное» Виталий Воронин.

— Таких обстоятельств уже быть не может. Во-первых, выборы идут полным ходом. Есть многие компоненты технологические, так сказать направления, например, тот же ДЭГ. У нас большое количество, там больше 50% в целом, по четырем субъектам досрочно проголосовали, то есть остановить выбор сейчас невозможно. Все провокации идут от по локальным каким-то точкам. Я считаю, что эти факты не повлияют в целом на выборы, не дискредитируют результат голосования, легитимность, я уверен, от этого не пострадает, — ответил зампред ЦИК Николай Булаев.

— Есть какие-то прогнозы у Центральной избирательной комиссии, какая может быть явка по итогам трех дней?

— Прогнозируется высокой, может быть, даже рекордная, поэтому нам к этому готовиться, нам нужно правильно посчитать, нам нужно сделать это так, чтобы ни у кого сомнений в точности подсчета не возникло.

О том, насколько важен голос каждого, говорит пример Крыма и Севастополя. В этот день, 16 марта, ровно десять лет назад на полуострове прошел судьбоносный референдум, который изменил историю не только этих южных регионов, но и историю большой России.

Эта крымская весна вдохновила жителей Донбасса на борьбу за свои права, за право быть частью русского народа, жить вместе с русским народом. Коллективный Запад тогда впервые показал клыки и обрушил на нашу страну первые санкции.

Они думали, мы дрогнем — они просчитались. Не они, а мы будем сами определять свою судьбу, это и есть справедливость.

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