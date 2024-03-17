Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 15 0

После падения дрона, по предварительным данным, нет разрушений.

Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Спецоперация

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону столицы. БПЛА сбили в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Глава города сообщил, что, по предварительным данным, после атаки дрона нет разрушений и пострадавших. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Домодедовском округе сбиты летевшие к Москве БПЛА.

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