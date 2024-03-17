Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону столицы. БПЛА сбили в Раменском городском округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Глава города сообщил, что, по предварительным данным, после атаки дрона нет разрушений и пострадавших. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Домодедовском округе сбиты летевшие к Москве БПЛА.