Собянин: в Домодедовском округе сбиты летевшие к Москве БПЛА

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Собянин: в Домодедовском округе сбиты летевшие к Москве БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Силы ПВО сбили украинские БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Атаку дронов отразили в городском округе Домодедово. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержан украинский агент, запускавший беспилотники у военных объектов.

Тема:
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