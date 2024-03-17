Собянин: в Домодедовском округе сбиты летевшие к Москве БПЛА
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО сбили украинские БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
Атаку дронов отразили в городском округе Домодедово. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержан украинский агент, запускавший беспилотники у военных объектов.
- 17 мар
- Собянин: направлявшийся к Москве беспилотник уничтожен ПВО
- 17 мар
- «Нос в кокаине»: загнанному в тупик Зеленскому обрисовали катастрофические перспективы
- 17 мар
- Офис Зеленского оценил планы Запада по вводу войск на Украину
- 17 мар
- Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине
- 17 мар
- Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады
- 17 мар
- Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным о деэскалации на Украине
- 17 мар
- Боец с противодронным ружьем сорвал атаку ВСУ в зоне спецоперации
- 17 мар
- На Украине назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ оружие России
- 16 мар
- Конец близок: Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели
- 16 мар
- В Кремле сообщили о ликвидации 550 диверсантов при атаках ДРГ на границе
Читайте также
69%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?