Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России

МГИК: свыше 4,6 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Большее количество избирателей воспользовались системой ДЭГ.
На выборах президента Российской Федерации в Москве проголосовали уже более 4,6 миллиона человек к полудню последнего дня голосования. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«По состоянию на 12 часов 17 марта всего выдано бюллетеней — четыре миллиона 657 тысяч 776. Из них в дистанционном электронном голосовании — три миллиона 391 тысяча 285. В бумажном голосовании — один миллион 266 тысяч 491», — рассказала Кириллова.
Люди отдают предпочтение дистанционному электронному голосованию. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев назвал беспрецедентным интерес со стороны россиян к президентским выборам в 2024 году. Этому способствует в том числе возможность проголосовать электронно.
Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидаты Харитонов и Даванков проголосовали на выборах президента России.
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