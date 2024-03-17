Кандидаты Харитонов и Даванков проголосовали на выборах президента России

Глава комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента России. Он призвал граждан принять участие в определении будущего лидера страны.

«Сегодня заключительный день избирательной кампании, поэтому призываю всех прийти и проголосовать… Народ как никогда в этот раз консолидировался», — сказал Харитонов.

Участие в голосовании он принял на избирательном участке № 2828 в Москве, открытом в школе. Депутат добавил, что встречался с международными наблюдателями. По их данным, практически никаких замечаний на избирательных участках выявлено не было.

Также в последний день выборов проголосовал вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Для этого кандидат в президенты в Смоленске посетил участок № 536, который находится в лицее № 1 имени академика Петрова. Там учился Даванков.

Он также призвал всех граждан проголосовать на выборах. Слова Даванкова привела пресс-служба партии «Новые люди».

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

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