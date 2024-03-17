Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве

Около пяти миллионов избирателей проголосовали в Москве на выборах президента России по данным на 15:00. Об этом журналистам сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

К середине воскресенья, 17 марта, избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в том числе онлайн.

Ранее сообщалось, что явка на президентских выборах в России в целом по стране составила 65,07%. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в середине заключительного дня голосования.

Также сообщается, что 90% россиян, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свои голоса онлайн.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки.