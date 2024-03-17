Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России

Группа паломников из Татарстана в Саудовской Аравии 17 марта проголосовала на выборах президента России. Кадры процесса появились в распоряжении 5-tv.ru.

Паломники отдали свой голос в генконсульстве РФ в городе Джидда. Их было более 100 человек.

К слову, паломничество жителей Татарстана происходит в дни Рамадана. Они совершают хадж в Мекке.

Выборы президента Российской Федерации на территории страны длятся три дня: 15, 16 и 17 марта. За рубежом отдать гражданский долг россияне могли на избирательных участках в большинстве стран в последний день — 17 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России. В избиркоме региона рассказали, что 91-летний пенсионер никогда не пропускает выборы. Урну для голосования ему привезли домой.