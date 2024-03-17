Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России

Свой выбор группа сделала в Джидде.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Группа паломников из Татарстана в Саудовской Аравии 17 марта проголосовала на выборах президента России. Кадры процесса появились в распоряжении 5-tv.ru.
Паломники отдали свой голос в генконсульстве РФ в городе Джидда. Их было более 100 человек.
К слову, паломничество жителей Татарстана происходит в дни Рамадана. Они совершают хадж в Мекке.
Выборы президента Российской Федерации на территории страны длятся три дня: 15, 16 и 17 марта. За рубежом отдать гражданский долг россияне могли на избирательных участках в большинстве стран в последний день — 17 марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России. В избиркоме региона рассказали, что 91-летний пенсионер никогда не пропускает выборы. Урну для голосования ему привезли домой.
- 17 мар
- Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования
- 17 мар
- Жога: выборы в новых регионах РФ прошли по всем стандартам прозрачности
- 17 мар
- «Гражданский долг»: жители регионов России поделились впечатлениями от голосования
- 17 мар
- Явка на выборах президента России превысила 70%
- 17 мар
- Живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России
- 17 мар
- Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
- 17 мар
- Константин Малофеев впервые проголосовал на выборах президента России
- 17 мар
- «Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области
- 17 мар
- В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах
- 17 мар
- Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования: «В ногу со временем»
Читайте также
97%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?