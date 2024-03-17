Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 73 0

Свой выбор группа сделала в Джидде.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Группа паломников из Татарстана в Саудовской Аравии 17 марта проголосовала на выборах президента России. Кадры процесса появились в распоряжении 5-tv.ru.

Паломники отдали свой голос в генконсульстве РФ в городе Джидда. Их было более 100 человек.

К слову, паломничество жителей Татарстана происходит в дни Рамадана. Они совершают хадж в Мекке.

Выборы президента Российской Федерации на территории страны длятся три дня: 15, 16 и 17 марта. За рубежом отдать гражданский долг россияне могли на избирательных участках в большинстве стран в последний день — 17 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России. В избиркоме региона рассказали, что 91-летний пенсионер никогда не пропускает выборы. Урну для голосования ему привезли домой.

Тема:
Выборы президента России 2024
17 мар
Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования
17 мар
Жога: выборы в новых регионах РФ прошли по всем стандартам прозрачности
17 мар
«Гражданский долг»: жители регионов России поделились впечатлениями от голосования
17 мар
Явка на выборах президента России превысила 70%
17 мар
Живущий в лесах Башкирии отшельник проголосовал на выборах президента России
17 мар
Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
17 мар
Константин Малофеев впервые проголосовал на выборах президента России
17 мар
«Впечатляет»: немецкий журналист оценил новые дороги в Запорожской области
17 мар
В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах
17 мар
Олег Газманов поделился впечатлениями после голосования: «В ногу со временем»
Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 97%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования
19:56
Жога: выборы в новых регионах РФ прошли по всем стандартам прозрачности
19:42
Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта
19:33
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье
19:21
Дава отметил 31-летие без Краймбрери: «Мне сейчас красивее всего»
19:05
Чучела Зеленского и Байдена сожгли в ЛНР на Масленицу

Сейчас читают

Плющенко и Рудковская признались в желании родить дочь: «Мы идем»
Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами: «Не изводите себя»
Главные итоги двух дней выборов президента в России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок