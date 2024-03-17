Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов

Появились данные экзитполов на выборах президента России. По данным опроса, проведенного на выходе с избирательных участков, первое место занял действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин. Согласно имеющимся данным, за него проголосовали 87,8% участников.

Второе место занял Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ. Его выбрали 4,7% опрошенных. Третьим стал Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,6%. Четвертую позицию занял Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,5%. Еще 1,4% опрошенных заявили о порче бюллетеней.

В опросе отказались принять участие 36,5% голосовавших. Экзитпол проходил у 1320 участков в 82 субъектах и 821 городских и сельских населенных пунктах в течение трех дней. Всего участвовали более 230 тыс. человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что параллельно с проводимым голосованием в России проходил масштабные розыгрыш «Миллион призов». Проголосовавшие имели все шансы получить не только денежное вознаграждение, но и серьезные крупные сюрпризы — например, умую колонку или большое количество баллов на парк-аттракционов для детей. Итоги третьего этапа розыгрыша будут подведены завтра, 18 марта, не позднее 10:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление председателя Народного совета ДНР, Героя Республики Артема Жоги, который подчеркнул чистоту и прозрачность проведенного избирательного процесса. В избирательных участках по всей стране присутствовали наблюдатели из зарубежных стран. Все они отмечали безупречную работу региональных избирательных пунктов.