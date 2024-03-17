Голосование на выборах президента России прошло в строгом соответствии со всеми стандартами чистоты и прозрачности. С таким заявлением выступил председатель Народного совета ДНР, Герой Республики Артем Жога.

«Несмотря на сложные условия, выборы в исторических регионах России проходили по всем стандартам чистоты и прозрачности избирательной системы», — подчеркнул он в видеообращении на «Ночи выборов».

Жога отметил, что голосование в 2024 году для жителей новых регионов имеет особое значение с точки зрения интеграции. Граждане понимают и осознают, что делают важнейший выбор, который делает большой вклад в будушее страны.

Герой ДНР Артем Жога также добавил, что явка в Донбассе и Новороссии оказалась рекордной, несмотря на попытки провокаций, которые устраивались с подачи западных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта.