Гражданам обеспечили все необходимые условия для удобства голосования.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Голосование на выборах президента России прошло в строгом соответствии со всеми стандартами чистоты и прозрачности. С таким заявлением выступил председатель Народного совета ДНР, Герой Республики Артем Жога.
«Несмотря на сложные условия, выборы в исторических регионах России проходили по всем стандартам чистоты и прозрачности избирательной системы», — подчеркнул он в видеообращении на «Ночи выборов».
Жога отметил, что голосование в 2024 году для жителей новых регионов имеет особое значение с точки зрения интеграции. Граждане понимают и осознают, что делают важнейший выбор, который делает большой вклад в будушее страны.
Герой ДНР Артем Жога также добавил, что явка в Донбассе и Новороссии оказалась рекордной, несмотря на попытки провокаций, которые устраивались с подачи западных государств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта.
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