Все кандидаты в президенты РФ признали победу Владимира Путина на выборах

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В штабы продолжает поступать информация из различных регионов страны, идет активное обсуждение дальнейшей работы.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Выборы президента России 2024

За сообщениями из Центризбиркома (ЦИК) пристально следили во всех штабах кандидатов. Дебютант выборов президента России — Владислав Даванков заявил, что для него имеет значение не столько занятое место, сколько поддержка избирателей. По его словам партия «Новые люди» намерена двигаться дальше. А после получения тысяч обращений у него будет много работы, в том числе депутатской.

«Я проехал 29 регионов, видел поддержку, без сомнений, конечно же, победитель это Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу. Программу партии „Новые люди“. Для нас важно, что десятки тысяч человек присоединились к нам, искренне и по-настоящему агитировали», — заявил Владислав Даванков во время первой встречи с журналистами после завершения голосования.

Еще один кандидат на пост президента Леонид Слуцкий назвал избирательную кампанию своего штаба яркой и эффективной. И несмотря на то, что он находится пока на четвертом месте, партия ЛДПР зарекомендовала себя как надежная, «люди ей доверяют». Активистам удалось наладить обратную связь с избирателями.

«Я не озвучивал никакие 170-200 сколько угодно пунктов избирательной кампании заранее. Пунктов немного, и они озвучены все по итогам работы с людьми, и все они будут решены, выполнены. Все вместе, с коллегами, кто действительно за людей за страну решим. Самые непростые задачи решаются по принципу глаза боятся — руки делают», — подчеркнул Слуцкий.

В штабе ветерана российской политики, Николая Харитонова — ранее он уже участвовал в президентской кампании от КПРФ — ждут, что за ним сохранится второе место. Сам кандидат отметил, что его команда отработала честно и добросовестно.

«Население, как никогда международному сообществу показали, как можно сплотиться, консолидироваться. И сегодня тогда, когда верховный главнокомандующий, в данном случае Путин Владимир Владимирович взял на себя колоссальную ответственность, можно пожелать только одно — оправдать доверие своих избирателей», — добавил Харитонов.

Ни один из кандидатов не намерен оспаривать результаты выборов. Все признали победу действующего президента Владимира Путина. Сейчас в штабы продолжает поступать информация из регионов страны. Идет активное обсуждение дальнейшей работы.

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