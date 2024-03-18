Путин набрал 87,21% голосов по итогам обработки 90,01% протоколов
На втором месте с большим разрывом — почти в 82% — кандидат от партии КПРФ.
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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После обработки 90,01% протоколов действующий глава государства и кандидат в президенты России, самовыдвиженец Владимир Путин набрал уже 87,21% голосов избирателей. Соответствующую информацию предоставили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Следом за лидирующим Путиным на втором месте с 4,28% голосов расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал, предварительно, 3,94% голосов, а кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16%.
В России 17 марта в 21:00 по московскому времени завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, как отметит победу на выборах президента России.
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