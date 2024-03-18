Повод для радости: члены УИК подводят итоги выборов президента РФ

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Члены УИК подводят итоги выборов президента РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Пирагис; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Элла Памфилова отметила, что голосование прошло очень достойно.

Грандиозную работу проделали и члены региональных избиркомов, которые все три дня выборов делали все возможное, чтобы голосование было максимально удобным и прозрачным.

При этом на некоторых участках сотрудникам УИКов пришлось встретиться с весьма необычными избирателями, превратившими процесс волеизъявления в настоящее праздничное представление. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин собрал самые яркие моменты.

Есть повод для радости — позади марафон, длиною в три дня. Осталось разрезать пакеты, пластиковые стяжки урн и подвести его итоги.

Выбор уж точно мог сделать каждый — дистанционно, дома, на избирательном участке. Времени более чем. И вот выход на финишную прямую — сейчас открывают урны и подсчитывают бюллетени.

Последний день голосования вышел, пожалуй, самым ярким. Электорат креативил как мог — кто в костюме Пушкина, кто — куклы, кто — с ящерицей подмышкой, кто — с целым ансамблем, но главное шли все.

Цифры по явке бьют рекорды, в среднем больше 80%, в некоторых городах — под 100. Такого не было никогда в истории наших выборов.

Итог — победа всухую. Владимир Путин намного опередил всех своих конкурентов. А те, впрочем, и не против вроде бы — другого и не ожидали.

«Без сомнения победитель — это Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно, что мы смогли донести нашу программу — программу партии «Новые Люди», — сообщил кандидат на пост президента от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

А ведь сколько было сделано для того, чтобы эти выборы сорвать — от многочисленных хакерских атак на серверы ЦИКа, зеленки, которой обливали урны для голосования до обстрелов Белгородской области. Но попытка врага запугать людей лишь привела к обратному эффекту.

Впрочем, обмануть такую технику, пожалуй, сложнее, чем человека — подсчет бюллетеней не всегда ручной труд. На Камчатке голоса фильтровали КОИБы.

Интернет-голосование, камеры на каждом избирательном участке, за всем можно было следить в онлайн-режиме — все эти дни иностранные наблюдатели только успевали удивляться, до чего дошел прогресс в стране, против которой ввели 19 тысяч санкций.

Пока это лишь предварительный подсчет голосов. Окончательные итоги выборов, по закону, подведут только через 10 дней.

Тема:
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