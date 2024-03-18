Десять лет в России: как в Крыму проголосовали избиратели

Безоговорочную поддержку Владимиру Путину выразили и в Крыму. Подсчет голосов на полуострове еще продолжается, но уже ясно, что здесь за президента проголосовали более 90% избирателей.

Тем самым крымчане поддержали курс, взятый ровно десять лет назад, когда стали известны итоги судьбоносного референдума, вернувшего полуостров в состав нашей страны. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц о том, как изменилась жизнь Крыма за это время.

В эти дни на полуострове череда праздников. Выборы, масленица, ну и конечно же, годовщина «Крымской весны». Хоть массовые мероприятия запрещены, люди все равно собираются вместе, общаются, поздравляют друг друга и вспоминают те дни, которые изменили все.

В 2014-м году Крыму грозила опасность. Здесь ждали так называемые поезда «дружбы» с националистами и радикалами. И тогда на защиту полуострова встали сами люди. Все массово записывались в народное ополчение.

Александр и Елена познакомились на митинге, под зданием государственного совета. Тот самый случай, когда можно сказать — любовь с первого взгляда. И какое же удивление было, когда Александр увидел Елену в симферопольском аэропорту, который охраняла четвертая рота.

Отстояли Крым и поженились. Свадьбу сыграли с размахом — пригласили товарищей — защитников полуострова. Молодожены катались по городу на крыше легендарного автобуса народного ополчения. Именно тогда они поняли, что обрели не только друг друга, а свой дом, свою настоящую Родину. Сейчас воспитывают двоих детей.

Новая жизнь, оказалась совершенно другой. Здесь строят не переставая. Все жизненно необходимые объекты — становятся еще и символами. Крымский мост — гордость жителей полуострова. Стройка века.

Автомобильное движение, рядом железнодорожное. От берега до берега — 19 километров. Достижение инженерной мысли.

Трасса Таврида пролегает через весь полуостров, мимо живописных каньонов и цветущих полей.

За десять лет проложили более 40-ка километров железнодорожных путей. Впервые за 50 лет построили новую станцию в Керчи. Возвели уникальные досмотровые комплексы.

В Севастополе ликвидированы очереди в детские сады. Построены десятки школ. Такого не было четверть века. В Инкермане новый спортивно-оздоровительный комплекс уже готов принять будущих спортсменов. Бассейны могут посещать в взрослые. Открыли в этом году.

Здесь начинается Россия. Выбор крымчан понятен. Рядом с колыбелью русского православия строят историко-археологический парк «Херсонес Таврический», аналогов которому в стране нет. Первую очередь грандиозного парка уже открыли — детская школа искусств и центр «Корсунь» — филиал знаменитого «Артека».

«Крымская весна» продолжается. На полуострове все эти эти дни столбики термометров не опускались ниже 15-ти градусов. В регион потянулись туристы, чтобы увидеть полуостров именно таким — весенним, в цвету, а вместе с тем, оценить все то, что сделано за 10 лет.