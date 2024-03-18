Действующий глава государства по итогам обработки 99,65% протоколов набрал 87,32% голосов.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России до оглашения результатов голосования. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Северной Кореи.
По данным ЦИК РФ, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 99,65% протоколов набрал 87,32% голосов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,30% голосов, третье — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», у него 3,81%. Завершает список председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов.
А одним из первых Владимира Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировали представители других стран на президентские выборы в России.
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