Жительница Крыма задержана за подготовку теракта на железной дороге

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

В Крыму задержана местная жительница, готовившая теракт на полуострове. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, девушка хотела поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные поставки в зону спецоперации.

При обыске у 24-летней задержанной нашли самодельные зажигательные устройства и средства связи, с помощью которых та переписывалась с куратором, который представился как сотрудник управления разведки Украины.

На допросе девушка призналась, что собиралась совершить теракт в обмен на денежное вознаграждение — ей обещали до тысячи долларов за эпизод.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, согласно которой максимальное наказание подразумевает пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала россиянина, который хотел устроить теракты на Транссибе.