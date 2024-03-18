Путин получил 87,28% голосов после обработки всех протоколов

Таким образом, действующий лидер становится победителем на выборах.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Действующий президент России и самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах, получив 87,28% голосов. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.
Таким образом, в гонке первое место занимает Путин. За ним расположились кандидат о КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85% голосов и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,2% голосов избирателей.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу.
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны.
- 18 мар
- Сокрушительная победа: кто среди зарубежных лидеров поздравил Владимира Путина с победой на выборах
- 18 мар
- «Не согласны»: Песков об оценках США состоявшихся в России выборов
- 18 мар
- Благодарность от президента: о чем Путин пообщался в штабе с доверенными лицами
- 18 мар
- Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах
- 18 мар
- Путин набрал рекордные 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов
- 18 мар
- Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России
- 18 мар
- Десять лет в России: как в Крыму проголосовали избиратели
- 18 мар
- Дальнейшие задачи России: о чем рассказал Путин в Гостином дворе
- 18 мар
- Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах
- 18 мар
- Повод для радости: члены УИК подводят итоги выборов президента РФ
Читайте также
93%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?