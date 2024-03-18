Путин получил 87,28% голосов после обработки всех протоколов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Таким образом, действующий лидер становится победителем на выборах.

Путин получил 87,28% голосов после обработки всех протоколов

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Выборы президента России 2024

Действующий президент России и самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах, получив 87,28% голосов. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.

Таким образом, в гонке первое место занимает Путин. За ним расположились кандидат о КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85% голосов и представитель ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,2% голосов избирателей.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Особое мужество проявили жители Белгородской области — люди не побоялись прийти на участки, несмотря на обстрелы со стороны Украины и попытки прорыва через границу.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны.

Тема:
Выборы президента России 2024
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