Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 87 миллионов россиян.

Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Тема:
Выборы президента России 2024

Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе брифинга.

По данным комиссии на десять утра понедельника, 18 марта, в голосовании приняли участие 87 113 127 россиян. Явка оценивается в 77,44%.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Именно это, по словам Памфиловой и стало причиной высокой явки. Кроме того, поспособствовала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Тема:
Выборы президента России 2024
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