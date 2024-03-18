Памфилова назвала рекордной явку на выборах президента России

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 87 миллионов россиян.
Фото: © РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе брифинга.
По данным комиссии на десять утра понедельника, 18 марта, в голосовании приняли участие 87 113 127 россиян. Явка оценивается в 77,44%.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Именно это, по словам Памфиловой и стало причиной высокой явки. Кроме того, поспособствовала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
- 18 мар
- Десять лет в России: как в Крыму проголосовали избиратели
- 18 мар
- Дальнейшие задачи России: о чем рассказал Путин в Гостином дворе
- 18 мар
- Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах
- 18 мар
- Повод для радости: члены УИК подводят итоги выборов президента РФ
- 18 мар
- «Что там с Кейт Миддлтон?» — Захарова призвала Лондон не лезть в выборы в России
- 18 мар
- За три дня московская система ДЭГ отразила более 4,6 млн кибератак
- 18 мар
- Выборы закончились: как отреагировали представители других стран
- 18 мар
- Явка на президентских выборах в ряде регионов РФ превысила 90%
- 18 мар
- Остановить невозможно: россияне за границей семьями приходили на голосование
- 18 мар
- Проголосовавшим россиянам в Латвии выдавали предписания на выезд из страны
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?