Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

В ЦИК уже предоставили предварительные результаты голосования.

Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Ivan Smirnov; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным Telegram-канала «Пул первого», лидеры государств провели телефонный разговор.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой!» — говорится в сообщении.

Днем 18 марта стало известно, что действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России. По данным ЦИК, он набирает 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов.

Также Путина уже поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировали представители других стран на президентские выборы в России.

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