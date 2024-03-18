Лукашенко поздравил Путина с победой на выборах

В ЦИК уже предоставили предварительные результаты голосования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Ivan Smirnov; 5-tv.ru
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с победой на выборах президента России. По данным Telegram-канала «Пул первого», лидеры государств провели телефонный разговор.
«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой!» — говорится в сообщении.
Днем 18 марта стало известно, что действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента России. По данным ЦИК, он набирает 87,29% голосов после обработки почти 100% протоколов.
Также Путина уже поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировали представители других стран на президентские выборы в России.
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