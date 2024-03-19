Российские учителя требуют обсудить реформу обществознания
Профсоюз учителей направил подписи с реформой обществознания в Минпросвещение
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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Петицию подписали 2874 человека, из них 60% педагоги.
Российские учителя вступились за обществознание. Как пишут «Известия», петицию против удаления предмета из программы средних классов подписали почти три тысячи педагогов. Подписи уже отправили в Минпросвещения России.
Основная претензия в отсутствии широкого обсуждения такой серьезной реформы. Обществознание предлагают убрать из программ с шестой по восьмой классы. И оставить только в девятом. Освободившиеся часы хотят отдать на изучение истории.
Вместе с тем, экзамен по обществознанию был одним из самых популярных. И это решение отразится на тех, кто собирается поступать на юридический, экономический и социологический факультеты.
Сами преподаватели могут остаться без работы. Далеко не все они одновременно ведут еще и историю, особенно в крупных городах.
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