Поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Губернатор Старовойт: в Курской области после обстрела ВСУ обесточены дома

Поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости / Таисия Лисковец

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Было зафиксировано пять прилетов со стороны Украины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очередная террористическая атака произошла в среду, 20 марта.

«Поселок Краснооктябрьский Глушковского района обстрелян со стороны Украины. <…> В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена», — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что аварийные бригады начнут восстанавливать энергоснабжение, как только обстановка станет безопасной. В общей сумме зафиксировано пять прилетов со стороны Украины.

Кроме того, весь день ВСУ атакуют приграничный поселок Теткино, который находится примерно в 13 километрах от Краснооктябрьского. По словам губернатора, разрушений и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области российские бойцы уничтожили артиллерийские расчеты украинских формирований.

Координаты получили от разведки, корректировка огня велась с беспилотника. Поразив цели, группа быстро сменила позицию и продолжила дежурство.

Тема:
Спецоперация
20 мар
«Если победим»: на Украине придумали, чем расплатятся за помощь США
20 мар
Власти Индии не верят в успех мирного саммита по Украине без участия России
20 мар
Российские войска существенно улучшили свое положение на купянском направлении
20 мар
Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
20 мар
Путин: Россия не будет бить в ответ по гражданской инфраструктуре Украины
20 мар
Российские военные зачистили Козинку от украинских диверсантов
20 мар
Спасшего жизнь командиру танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества
20 мар
Минометчики ликвидировали боевиков ВСУ у российской границы
20 мар
Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России
20 мар
Жандарм с дубинкой: чем займутся французские войска на Украине
+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:28
Специалисты МЧС прибыли в Приамурье, где произошло обрушение на руднике
21:15
«Вспышки интуиции»: экстрасенс оценил «сверхспособности» Бони после ее слов о Карле III
21:06
Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля
20:51
Спасаются, пока могут: военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией
20:33
Бывшая жена Родригеза откровенно о разводе: «Мне предложили покататься на качелях»
20:18
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
«Король умер еще в 2020 году»: Боня раскрыла секрет Букингемского дворца
Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок