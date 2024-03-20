Поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ

Было зафиксировано пять прилетов со стороны Украины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле Глушковского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очередная террористическая атака произошла в среду, 20 марта.

«Поселок Краснооктябрьский Глушковского района обстрелян со стороны Украины. <…> В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена», — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что аварийные бригады начнут восстанавливать энергоснабжение, как только обстановка станет безопасной. В общей сумме зафиксировано пять прилетов со стороны Украины.

Кроме того, весь день ВСУ атакуют приграничный поселок Теткино, который находится примерно в 13 километрах от Краснооктябрьского. По словам губернатора, разрушений и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области российские бойцы уничтожили артиллерийские расчеты украинских формирований.

Координаты получили от разведки, корректировка огня велась с беспилотника. Поразив цели, группа быстро сменила позицию и продолжила дежурство.