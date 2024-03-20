Минометчики ликвидировали боевиков ВСУ у российской границы

Эфирная новость 33 0

Российские военные ликвидировали боевиков ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Координаты противника передала разведка.

Российские военные сдерживают боевиков, которые предпринимают попытки атаковать приграничные районы нашей страны. В Курской области бойцы уничтожили артиллерийские расчеты украинских формирований. Координаты получили от разведки, корректировка огня велась с беспилотника. Поразив цели, группа быстро сменила позицию и продолжила дежурство.

А на авдеевском направлении спецоперации наши артиллеристы уничтожили опорный пункт противника. Получив координаты укреплений ВСУ, расчет РСЗО «Град» вышел на огневую точку. С расстояния в десять километров он выпустил по врагу пакет осколочно-фугасных снарядов. Точные попадания зафиксировали наши беспилотники.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга» на артемовском направлении.

Тема:
Спецоперация
20 мар
Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России
20 мар
Жандарм с дубинкой: чем займутся французские войска на Украине
20 мар
Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри
20 мар
На сверку координат — считанные минуты! Лучшее видео из зоны СВО за день
19 мар
Путин: Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились
19 мар
«Выступает за проведение»: в МИД КНР сделали заявление о переговорах по Украине
19 мар
«Боль, злость и бессилие»: при обстреле ВСУ в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди
19 мар
«Приоритетная мишень»: Нарышкин о планах Франции отправить военных на Украину
19 мар
«Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО
19 мар
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро
+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области
12:07
В России создадут реестр многодетных семей
11:53
«Вопрос выживания»: как в Пентагоне связали победу Украины и безопасность США
11:39
Минометчики ликвидировали боевиков ВСУ у российской границы
11:25
Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России
11:05
Новая схема: США и Турция договорились о системе санкций против РФ

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
Неожиданный способ: как по руке узнать, сколько у вас будет детей
«Шикарный уровень»: Молоховская назвала лучший российский фильм для подростков
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок