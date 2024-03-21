Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин дал оценку работе избирательных комиссий на выборах президента России, назвав ее четкой, грамотной и открытой.

Глава государства обратился к народу РФ после объявления итоговых результатов голосования, которые ЦИК подвела 21 марта. Путин поблагодарил избирателей за доверие и поддержку,

«Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость. Дорогие друзья! Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать», — сказал российский лидер.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, какой была явка на выборах президента России.