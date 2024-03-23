Классическая музыка или панк-рок? Ученые исследуют влияние мелодии на лечение больных

Как нервные или психиатрические расстройства могут повлиять на музыкальное сопровождение?

Исследователи-психологи из Гданьского университета провели исследование, благодаря которому удалось выявить интересную взаимосвязь между музыкальными предпочтениями и пограничным расстройством личности (ПРЛ).

На основании данных, полученных от более пятисот испытуемых во время специального теста музыкальных предпочтений по системе STOMP, ученые сделали выводы, что люди с явными симптомами ПРЛ отдают предпочтение классической музыке и джазу, при этом не перенося тяжелые жанры.

Ученых также удивило, что, чем более тяжелая форма заболевания наблюдается у человека, тем более пренебрежительно тот относится к музыке. Исследователи связали это с тем, что у подобных пациентов ослаблено восприятие эмоциональной и духовной ценности музыки, а также ее влияние на самосознание и эмоциональное состояние.

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