Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
| Происшествия Live 91 694 0
На месте работают экстренные и оперативные службы.
Фото, видео: © РИА Новости
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
5-tv.ru ведет прямую трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте группы «Пикник».
- 22 мар
- В ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле
- 22 мар
- Первого человека задержали на территории «Крокуса», где произошла стрельба
- 22 мар
- К «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой помощи
- 22 мар
- Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»
- 22 мар
- Десятки машин скорой помощи и вертолеты: что происходит на месте ЧП в московском Крокусе
- 22 мар
- Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
- 22 мар
- ФСБ сообщила о 40 погибших при стрельбе в московском Крокусе
- 22 мар
- В Москве отменены массовые мероприятия после стрельбы в Крокусе
- 22 мар
- В Генпрокуратуре раскрыли подробности о стрелявших в «Крокус Сити Холле»
- 22 мар
- Захарова назвала чудовищным произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Читайте также
+5° 763 мм рт. ст.
48%
48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?