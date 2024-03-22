Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 790 0

По предварительной информации, внутри концертного зала остаются заблокированы люди.

Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Об обстановке на месте ЧП в «Крокус Сити Холле» сообщает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова, которая находится там.

Она передает, что из здания «Крокуса» валит дым. Он распространяется по округе. На место съезжаются машины «скорых». Они не могут добраться непосредственно до места ЧП из-за большого количества машин.

«По предварительной информации, на месте люди остаются заблокированными на втором этаже», — добавила она.

Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник». Он не успел начаться. По словам очевидцев, в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. О количестве погибших и пострадавших пока точной информации нет.

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