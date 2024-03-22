К «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой помощи

Из них — 30 областных, а 20 -московских.

Пострадавшим при ЧП в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске направили более 50 бригад скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

«В Красногорск к „Крокус Сити Холлу“ направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что помощь медиков будет оказана всем, кто в ней нуждается.

О иных деталях или обстоятельствах произошедшего в ведомстве не рассказали. Вся информация уточняется.

Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник». Он не успел начаться. По словам очевидцев, в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. О количестве погибших и пострадавших пока точной информации нет.