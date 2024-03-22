Захарова назвала чудовищным произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Несколько человек с оружием открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мировой общественности следует осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
«Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» — заявила она.
Российские власти бросили все силы на место ЧП. Главная задача сейчас — спасти людей, подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что в ведомство сейчас поступают звонки от простых неравнодушных людей со всего мира. Они осуждают этот «кровавый теракт».
Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник». Он не успел начаться. По словам очевидцев, в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. О количестве погибших и пострадавших пока точной информации нет. Все детали устанавливаются.
Также известно, что после стрельбы на месте начался пожар. Горит кровля «Крокуса». Внутри, предварительно, остаются заблокированы люди. Продолжается эвакуация. К месту ЧП стягиваются бригады скорой помощи.
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