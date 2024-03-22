В Генпрокуратуре раскрыли подробности о стрелявших в «Крокус Сити Холле»

Стрельбу в «Крокус Сити Холле» сегодня, 22 марта, вечером открыли неизвестные мужчины в камуфляжной одежде. Об этом сообщает Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

«Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу», — указано в сообщении ведомства.

В сообщении также отмечается, что по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова на место ЧП выехал прокурор Московской области. Он будет координировать работу правоохранителей.

Известно, что стрельба была открыла перед началом концерта группы «Пикник». После в здании «Крокуса» начался пожар. Предварительно, внутри остаются заблокированы люди. О количестве пострадавших и погибших точной информации пока нет. Все детали устанавливаются.

На место ЧП также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб