В Генпрокуратуре раскрыли подробности о стрелявших в «Крокус Сити Холле»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 9 902 0

Точное количество пострадавших все еще остается неизвестным.

В Генпрокуратуре раскрыли подробности о стрелявших в «Крокус Сити Холле»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Стрельбу в «Крокус Сити Холле» сегодня, 22 марта, вечером открыли неизвестные мужчины в камуфляжной одежде. Об этом сообщает Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

«Неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу», — указано в сообщении ведомства.

В сообщении также отмечается, что по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова на место ЧП выехал прокурор Московской области. Он будет координировать работу правоохранителей.

Известно, что стрельба была открыла перед началом концерта группы «Пикник». После в здании «Крокуса» начался пожар. Предварительно, внутри остаются заблокированы люди. О количестве пострадавших и погибших точной информации пока нет. Все детали устанавливаются.

На место ЧП также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
22 мар
«Подумали, хлопушки»: очевидцы — о первых минутах стрельбы в Крокус Сити
22 мар
В ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле
22 мар
Первого человека задержали на территории «Крокуса», где произошла стрельба
22 мар
К «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой помощи
22 мар
Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»
22 мар
Десятки машин скорой помощи и вертолеты: что происходит на месте ЧП в московском Крокусе
22 мар
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
22 мар
ФСБ сообщила о 40 погибших при стрельбе в московском Крокусе
22 мар
В Москве отменены массовые мероприятия после стрельбы в Крокусе
22 мар
Захарова назвала чудовищным произошедшее в «Крокус Сити Холле»
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

22:55
«Подумали, хлопушки»: очевидцы — о первых минутах стрельбы в Крокус Сити
22:52
Песков: Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокусе» в первые минуты
22:48
В ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле
22:42
Первого человека задержали на территории «Крокуса», где произошла стрельба
22:32
К «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой помощи
22:27
Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»

Сейчас читают

ФСБ сообщила о погибших о раненных при стрельбе в московском Крокусе
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Очевидцы сообщают о стрельбе в Крокус Сити Холл в Москве
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок