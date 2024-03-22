ФСБ сообщила о 40 погибших при стрельбе в московском Крокусе
Известно также о более чем сотне пострадавших.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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В результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
«Предварительно, в результате теракта в комплексе „Крокус Сити Холл“ на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла в Москве. В то время там собирались люди на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала мероприятия раздались выстрелы. Здание позднее охватил огонь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские власти приняли решение отменить все массовые мероприятия после произошедшего в здании Крокус Сити Холла.
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