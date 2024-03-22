В Москве отменены массовые мероприятия после стрельбы в Крокусе
Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Такое решение приняли власти.
Московские власти приняли решение отменить все массовые мероприятия после произошедшего в здании Крокус Сити Холла. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник уточнил, что отменяются все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, 23 и 24 марта.
«Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — добавил Собянин.
Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в здании Крокус Сити Холла в Москве. В то время там собирались люди на концерт группы «Пикник». За несколько минут до начала мероприятия раздались выстрелы. По информации ФСБ, есть погибшие и раненые.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовые ведомства предпринимают необходимые меры после стрельбы в Крокусе.
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