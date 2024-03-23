Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

Двери Федерально медико-биологического агентства откроются в 8:30 утра.

Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Неравнодушные россияне могут стать донорами для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Центр крови ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) открывается утром в 8:30. Именно там можно помочь раненым. Учреждение находится в Москве на Щукинской улице, дом 7, корпус 2.

В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Известно, что погибли 40 человек, пострадали — 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили ранее в СК. 37 человек, по информации Минздрава, госпитализировали. На место ЧП отправили 59 бригад скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла
23 мар
«Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта
23 мар
МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
23 мар
«Чудовищная, кровавая атака!» — десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле
23 мар
Люди выбили стекло, чтобы спастись от стрельбы в «Крокусе» — видео
23 мар
Выбирался через подвал: стала известна судьба потерявшегося участника «Пикника»
23 мар
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
23 мар
Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле
23 мар
Минздрав опубликовал список госпитализированных из «Крокуса»
23 мар
«Это было ужасно»: очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса»
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

1:44
Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла
1:39
«Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта
1:31
Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России
1:29
МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
1:18
«Чудовищная, кровавая атака!» — десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле
1:15
Люди выбили стекло, чтобы спастись от стрельбы в «Крокусе» — видео

Сейчас читают

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности
ФСБ сообщила о погибших и раненных при стрельбе в московском Крокусе
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок