Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России

Неравнодушные россияне могут стать донорами для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Центр крови ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) открывается утром в 8:30. Именно там можно помочь раненым. Учреждение находится в Москве на Щукинской улице, дом 7, корпус 2.

В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Известно, что погибли 40 человек, пострадали — 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили ранее в СК. 37 человек, по информации Минздрава, госпитализировали. На место ЧП отправили 59 бригад скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса».