«Это было ужасно»: очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 518 0

Очевидиц теракта выбиралась ползком во время стрельбы в Крокус Сити Холл

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Женщине пришлось оставить все свои вещи в концертном зале.

Женщина по имени Светлана стала очевидицей теракта в «Крокус Сити Холле». Она рассказала сайту 5-tv.ru, как боевики обстреливали зал и как ей удалось спастись.

«Мы поднимались на второй этаж, какие-то хлопки начались в холле, я еще так смотрю, потом, как начали люди бежать. Я смотрю — наш зал. Все туда стали забегать, мы забежали, и с той стороны зала начали прям стрелять в масках. Ребята прям начали стрелять в толпу», — рассказала очевидец.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

Женщина видела вспышки от выстрелов. Вместе со своим молодым человеком они легли на пол и поползли. Так Светлане и ее мужчине удалось выбраться из зала и убежать. При выходе из «Крокуса» они увидели, как толпа начала выбегать.

«Столько народу начало бежать. Опять все кричат. В общем, это было страшно, это было ужасно», — сказала очевидец.

Она отметила, что все свои вещи они с молодым человеком оставили в концертном зале. Сейчас они едут домой без курток, но другая девушка отдала Светлане свой шарф, чтобы та хоть немного согрелась.

Женщина призналась, что ее до сих пор трясет и она даже не может в полной мере описать, насколько это было страшно.

Всего в ходе теракта погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после теракта разыскивают авто, на котором могли скрыться подозреваемые.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла
23 мар
«Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта
23 мар
Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России
23 мар
МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
23 мар
«Чудовищная, кровавая атака!» — десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле
23 мар
Люди выбили стекло, чтобы спастись от стрельбы в «Крокусе» — видео
23 мар
Выбирался через подвал: стала известна судьба потерявшегося участника «Пикника»
23 мар
«Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
23 мар
Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле
23 мар
Минздрав опубликовал список госпитализированных из «Крокуса»
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

1:44
Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла
1:39
«Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта
1:31
Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России
1:29
МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
1:18
«Чудовищная, кровавая атака!» — десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле
1:15
Люди выбили стекло, чтобы спастись от стрельбы в «Крокусе» — видео

Сейчас читают

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности
ФСБ сообщила о погибших и раненных при стрельбе в московском Крокусе
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок