Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин обратился гражданам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», где вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу по мирным людям.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека. Этой информацией поделились в Следственном Комитете России. В ведомстве также сообщили, что количество жертв будет увеличиваться.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла.