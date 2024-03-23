Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Live 4 786 0

Совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине. Террористы пытались перейти границу РФ с Незалежной после массового убийства людей.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Президент России Владимир Путин обратился гражданам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», где вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу по мирным людям.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека. Этой информацией поделились в Следственном Комитете России. В ведомстве также сообщили, что количество жертв будет увеличиваться.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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