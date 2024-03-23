В Петербурге после теракта в Крокусе отменили увеселительные мероприятия

Трагические события в подмосковном концертном зале унесли жизни 40 человек.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холле в Петербурге и Ленобласти отменили развлекательные мероприятия до особого распоряжения.
Уточняется, что отменены массовые мероприятия в Пулково и на вокзалах, а ворота Севкабельпорта закроют до понедельника.
Также перенесены открытие выставки «Товарищеский матч» и совместная выставка Музея спорта и Музея советских игровых автоматов.
Официальным решением РФС перенесен матч третьего тура женской футбольной Суперлиги «Динамо» — «Зенит». Новая дата будет объявлена позднее.
В петербургских сетях кинотеатров «Мираж» и «Каро» на ближайшие дни отменены все показы фильмов.
В СПбГУ Дни открытых дверей и другие массовые мероприятия, запланированные на 23–24 марта 2024 года, переносятся на более поздние сроки.
В ЛЭТИ занятия будут проводиться в соответствии с расписанием, а массовые мероприятия переносятся на другие дни.
В Питерской Вышке все культурные, массовые и развлекательные мероприятия на выходных отменены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве отменены массовые мероприятия после стрельбы в Крокус Сити Холле.
- 23 мар
- Десятки реанимобилей, санавиация и каждая секунда на счету: как спасали людей из «Крокуса»
- 23 мар
- Тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции
- 23 мар
- Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
- 23 мар
- Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла
- 23 мар
- «Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта
- 23 мар
- Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России
- 23 мар
- МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
- 23 мар
- «Чудовищная, кровавая атака!» — десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле
- 23 мар
- «Он идет к нам!» — люди под пулями выбивали стекло, спасаясь от стрельбы в Крокусе
- 23 мар
- Выбирался через подвал: стала известна судьба потерявшегося участника «Пикника»
Читайте также
69%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?