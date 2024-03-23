«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 102 0

Террористы поджигали стулья в Крокусе, чтобы начать пожар

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Террористы отличились особой жестокостью — стреляли жертвам прицельно в головы, а после подожгли здание, в котором оставались заблокированы люди.

Столб дыма продолжает стоять над Крокус Сити Холлом, но сам пожар удалось локализовать. Для этого были привлечены несколько вертолетов, которые с воздуха сбрасывали воду на здание. Тем не менее, основной пожар — внутри. Кровля обвалилась полностью, а под завалами могут быть люди. Об этом с места ЧП передает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Известно о 40 погибших и 100 пострадавших. Выбегавшим на улицу раненным людям помогали прохожие. Но уже в первые минуты стрельбы пострадавших было очень много.

Всего концертный зал вмещает в себя 7,3 тысячи человек. Он был забит полностью. Люди пришли на концерт группы «Пикник», но его так и не начали. Вместо песен и танцев людям пришлось прятаться между рядов и сидений.

«Нападавшие в камуфляжной форме и маках использовали гранаты, поджигали кресла. Именно поэтому и произошел пожар», — отметила Графчикова.

Информация о заложниках подтверждена не была, однако внутри здания, несмотря на огонь, продолжал работать спецназ. На месте дежурят сотрудники спасательных служб.

К Крокусу приезжают родственники пострадавших, но их, конечно, не близко пускают — это небезопасно. В те страшные моменты люди старались убежать, как можно дальше, боясь, что стрельба продолжится на улице.

«Много черных мешков. К сожалению, жертв теракта много. Нападавшие были жестокими, агрессивными. Стреляли в головы. Многие получили серьезные ранения. В госпиталях проходят серьезные операции», — говорит корреспондент.

Также на стоянке продолжается досмотр автомобилей. Как удалось подслушать съемочной группе, одна из машин, на которой приехали злоумышленники, может быть заминирована.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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