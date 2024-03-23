«Они шли и стреляли»: очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 146 0

Очевидец теракта в Крокусе рассказал, что боевики ранили его жену в ногу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / EDUARD KORNIYENKO; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Женщину удалось вытащить на улицу, а после — помогли прохожие.

Очевидец теракта в Крокус Сити Холле Андрей Липко рассказал сайту 5-tv.ru, что боевики ранили его жену в ногу. Сейчас супруге мужчины сделали операцию, и с женщиной все хорошо.

Липко сообщил, что теракт начался в 20:00. Все люди бросились к запасному выходу у сцены. В зале началась паника, после того, как туда ворвались террористы в камуфляже и с автоматами.

«Видно, что в камуфляже с автоматами. Стреляли в людей. Кто сидел, кто стоял, а они шли и стреляли», — вспомнил очевидец.

Раненую жену мужчины удалось вытащить на улицу. Остановилась первая проезжающая машина и довезла женщину до кареты скорой помощи.

Звуки взрыва мужчина не слышал. Он успел увидеть только людей с автоматами, и как начала гореть стена.

Стрельба к Крокус Сити Холле началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших. В Минздраве рассказали также о 115 госпитализированных. Среди них пятеро детей.

После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в городах России проводят акцию памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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