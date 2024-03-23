«Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл

Потерпевшая предполагает, что зал облили горючей жидкостью.

Пострадавшая при атаке террористов на Крокус Сити Холл рассказала, как ей удалось спастись. Видео попало в распоряжение сайта 5-tv.ru.

По всей видимости, девушке пришлось претвориться мертвой, чтобы спастись от террористов.

«Они нас видели, кто-то из них обратно забежал и они стали стрелять по людям, я упала на пол, сделала вид, что [неразборчиво], а девушку рядом со мной убили, наверное», — рассказала потерпевшая.

Когда пламя разгорелось, террористы закрыли выход, но не на замок. Девушка лежала под дверью и дышала, а через какое-то время выползла и добралась так до выхода. Пострадавшая поняла, что в концертном зале уже никого нет и она вышла на улицу.

«В зале начался пожар, когда я выходила, то видела обгорелые тела», — рассказала потерпевшая.

Она подчеркнула, что взрыва не было, но боевики, по всей видимости, разлили какую-то горючую жидкость в зале, потому что огонь был очень сильным. Девушка увидела, что ее одежда горит, поэтому она начала ее скидывать с себя.

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