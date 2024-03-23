Главы российских ведомств доложили Путину о помощи пострадавшим в Крокусе

Президент РФ Владимир Путин провел разговор с представителями российских ведомств на фоне ЧП в красногорском Крокус Сити Холле. С заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава государства обсудил помощь пострадавшим, сообщили в Кремле.

Также глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о том, как продвигается расследование дела о теракте в Крокусе. Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, какие меры были приняты для спасения и оказания помощи.

В Кремле ранее сообщили, что Путину в первые же минуты после теракта сообщили о произошедшем. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ему постоянно поступает информация о ситуации на месте и принимаемых мерах от всех ответственных служб.

Стрельба к Крокус Сити Холле началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших. В Минздраве рассказали также о 115 госпитализированных. Среди них пятеро детей.

После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции.