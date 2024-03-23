Главы российских ведомств доложили Путину о помощи пострадавшим в Крокусе

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 94 0

Страшная трагедия, унесшая десятки жизней, произошла в пятницу вечером.

Главы российских ведомств доложили Путину о помощи пострадавшим в Крокусе

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Президент РФ Владимир Путин провел разговор с представителями российских ведомств на фоне ЧП в красногорском Крокус Сити Холле. С заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава государства обсудил помощь пострадавшим, сообщили в Кремле.

Также глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о том, как продвигается расследование дела о теракте в Крокусе. Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, какие меры были приняты для спасения и оказания помощи.

В Кремле ранее сообщили, что Путину в первые же минуты после теракта сообщили о произошедшем. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ему постоянно поступает информация о ситуации на месте и принимаемых мерах от всех ответственных служб.

Стрельба к Крокус Сити Холле началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших. В Минздраве рассказали также о 115 госпитализированных. Среди них пятеро детей.

После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления
23 мар
«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе
23 мар
«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар
23 мар
Пассажиров авиарейсов призвали прибывать в московские аэропорты заранее
23 мар
«Они шли и стреляли»: очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе
23 мар
Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами
23 мар
Врачей экстренно вызвали на смену: пострадавших при теракте в Крокусе развозят по больницам
23 мар
Десятки реанимобилей, санавиация и каждая секунда на счету: как спасали людей из «Крокуса»
23 мар
Тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции
23 мар
Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

5:04
Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления
4:53
«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе
4:38
«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар
4:09
Пассажиров авиарейсов призвали прибывать в московские аэропорты заранее
4:08
«Они шли и стреляли»: очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе
3:52
Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами

Сейчас читают

Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
У Кейт Миддлтон диагностировали рак
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок