Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 531 0

Глава государства также поблагодарил врачей за их работу.

Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим при теракте в концертном зале Крокус Сити Холл. Также лидер страны также выразил благодарность врачам, предает заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер рассказала, что вместе с главой Минздрава Михаилом Мурашко они доложили президенту о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим при стрельбе.

Стрельба в Крокус Сити Холле началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших. В Минздраве рассказали также о 115 госпитализированных. Среди них пятеро детей.

После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийным мемориалом. Граждане страны несут свечи, цветы и игрушки, напоминая о тех, чьи жизни так быстро и незаслуженно оборвались.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
«Стреляли в спину»: пострадавшие в «Крокусе» рассказали о своих ранениях
23 мар
«Гореть вам в аду»: знаменитости отреагировали на теракт в Крокусе
23 мар
«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе
23 мар
«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар
23 мар
Пассажиров авиарейсов призвали прибывать в московские аэропорты заранее
23 мар
«Они шли и стреляли»: очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе
23 мар
Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами
23 мар
Врачей экстренно вызвали на смену: пострадавших при теракте в Крокусе развозят по больницам
23 мар
Главы российских ведомств доложили Путину о помощи пострадавшим в Крокусе
23 мар
Десятки реанимобилей, санавиация и каждая секунда на счету: как спасали людей из «Крокуса»
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

6:24
Критическая ситуация: медики чудом спасли мужчину от инфаркта
6:21
«Стреляли в спину»: пострадавшие в «Крокусе» рассказали о своих ранениях
5:32
«Гореть вам в аду»: знаменитости отреагировали на теракт в Крокусе
5:04
Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления
4:53
«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе
4:38
«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар

Сейчас читают

Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности трагедии
У Кейт Миддлтон диагностировали рак
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок