Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим при теракте в концертном зале Крокус Сити Холл. Также лидер страны также выразил благодарность врачам, предает заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер рассказала, что вместе с главой Минздрава Михаилом Мурашко они доложили президенту о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим при стрельбе.

Стрельба в Крокус Сити Холле началась вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным людям перед концертом группы «Пикник», который должен был состояться в концертном зале. Ранее поступала информация о 40 погибших. В Минздраве рассказали также о 115 госпитализированных. Среди них пятеро детей.

После стрельбы в здании начался пожар. Огонь охватил внутренние помещения и крышу, которая вскоре обрушилась. Примечательно, что внутри оставались люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийным мемориалом. Граждане страны несут свечи, цветы и игрушки, напоминая о тех, чьи жизни так быстро и незаслуженно оборвались.