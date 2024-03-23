Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 108

В России почтили память жертв теракта в «Крокусе» стихийными мемориалами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Всем раненым продолжают оказывать медицинскую помощь.

Запланированный концерт в подмосковном Крокус Сити Холле обернулся страшной трагедией: по данным ФСБ, 40 человек погибли от рук боевиков в здании концертного зала. В память о жертвах россияне начали обустраивать стихийные мемориалы. Они несут свечи, цветы и игрушки, напоминая о тех, чьи жизни так быстро и незаслуженно оборвались. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Страшное горе для всех

В эти минуты с разных уголоков мира российскому народу продолжают поступать соболезнования. Официальные представители десятков стран, включая лично глав государств, выражают поддержку и резко осуждают произошедшее: ни одна из форм насилия не может быть применима к человеку. Строжайше осудил теракт в подмосковном «Крокусе» и Совет Безопасности (СБ) ООН. Публичное заявление подготовил председатель организации Ямадзаки Казуюки.

«Этот преступный акт терроризма привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии», — говорилось в обращении.

Преступный акт терроризма — и никак иначе — называют трагедию в мире. Сейчас рядом с «Крокусом» по-прежнему работают специалисты экстренных и спецслужб. Те, кто чудом выжил при вторжении боевиков, до сих пор не могут поверить в случившееся: кто-то со страхом и слезами в глазах вспоминает о событиях минувшего дня, кто-то празднует поистине второй день рождения.

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Также в этим минуты за жизни выживших, но находящихся в критическом состоянии, борются врачи Москвы и Подмосковья. Оценив обстановку, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила следующее:

«На данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимацию. Идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания».

Известно, что некоторым потерпевшим при нападении боевиков необходимо переливание крови. В короткие сроки было решено организовать прием биоматериала. Голикова подчеркнула, что огромное желание россиян помочь пострадавшим в этом вопросе — действительно бесценная помощь.

Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в стороне от трагедии не остались и знаменитости. В частности, автор и исполнитель песен SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны тех, кто погиб при страшных событиях в «Крокус Сити Холле».

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