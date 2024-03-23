Китай решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Си Цзиньпин: Китай решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Лидер КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину свои искренние соболезнования в связи со случившимся.
Китайская Народная Республика (КНР) осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Лидер КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину свои искренние соболезнования в связи со случившимся. Эту информацию заявили во время эфира на Центральном телевидении КНР.
«Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности», — сообщили журналисты.
Отмечается, что председатель КНР искренне потрясен терактом в Московской области и поддерживает попытки РФ по обеспечению безопасности. Си Цзиньпин выражает сочувствие жертвам и пострадавшим в этом чудовищном теракте, а также выражает им семьям соболезнования.
По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
- 23 мар
- Мешок гильз и рожки от оружия: оперативное видео СКР после стрельбы в Крокусе
- 23 мар
- Люди становятся донорами крови, чтобы помочь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Пять человек скончались в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Просидели в подвале минут 40: зрители Крокуса прятались во всех укромных уголках
- 23 мар
- Остановлен проходящий по ориентировке после теракта в «Крокусе» автомобиль
- 23 мар
- Тушение очагов пожара в «Крокус Сити Холле» займет полтора-два часа
- 23 мар
- Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса
- 23 мар
- «Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
- 23 мар
- «В тяжелом состоянии»: директор НИИ имени Склифосовского дал информацию по пострадавшим от теракта
Читайте также
69%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?