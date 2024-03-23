В НАТО осудили теракт в Крокус Сити Холле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Представитель альянса выразила глубокие соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

В НАТО осудили теракт в Крокус Сити Холле

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В НАТО осуждают теракт в Крокус Сити Холле, заявила глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла.

«Мы безусловно осуждаем нападение на зрителей концерта в Москве. Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления», — написала она на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Представитель НАТО подчеркнула, что альянс выражает глубокие соболезнования семьям жертв и пострадавшим в теракте.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, раненых — свыше 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай решительно осудил теракт в Крокус Сити Холле.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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