«Пусть они его достанут»: девушка расплакалась у стихийного мемориала у «Крокуса»

Весь день к месту страшной трагедии стекаются люди, чтобы почтить память погибших в стенах культурного учреждения.

Спустя почти сутки после страшной трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске сотни человек несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу. В траурной акции уже с утра приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и молодогвардейцы, а к вечеру на место поминовения стекаются те, кто потерял в теракте близких и друзей.

Кадрами прощания с близкими делится источник 5-tv.ru. По предварительной информации, рядом со стихийным мемориалом одной из двух девушек, пришедших проститься с друзьями и коллегами, стало не по себе: она расплакалась настолько громко, что рыдания услышали другие люди, дожидавшиеся своей очереди. На помощь ей тут же поспешила другая девушка, тоже, очевидно, подруга.

«Пожалуйста, пусть они его достанут оттуда», — буквально умоляла она.

Уже позже журналистам они рассказали, что здесь, предположительно, упокоены преподаватели, друзья и коллеги. Более того, и те самые девушки в тот роковой вечер должны были находиться в «Крокусе», но в последний момент планы изменились.

«Утром рано мы решили не ехать, хотя тоже должны были быть здесь. Там были преподаватели, друзья, коллеги. Кому-то удалось выбраться, кому-то нет. Кто-то еще без вести», — рассказали они.

По последним данным СК РФ, число погибших в теракте выросло до 133 человек. Общее число пострадавших все еще превышает сотню.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал случившееся в «Крокусе» кровавым и варварским терактом.