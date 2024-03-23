Двое мужчин героически вытащили женщину-инвалида из горящего «Крокуса»

Без их помощи шансов на спасение у нее практически не было.

Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холл» раскрыли 5-tv.ru подробности еще одного подвига внутри концертного зала. Ольга Алехина и Дмитрий Широнин наравне с остальными слушателями группы «Пикник» оказались заблокированы в зале в момент, когда в там раздались выстрелы.

Все двери, как отмечает Ольга, были закрыты, и лишь одна из них оказалась не заперта. Воспользовавшись ситуацией, Алехина и Широнин в компании еще нескольких десятков человек быстро выбежали в открытые ставни и бросились кто куда.

«Мы проползли вниз, чтобы за кресло спрятаться. И тут я увидела единственный открытый выход. Мы в него выбежали. С нами толпа людей бежала. Нас было очень много, но, что удивительно — никто не толкался, скорее, даже наоборот — все очень помогали друг другу», — вспоминает Алехина.

Во время спуска со второго этажа на первый по лестнице Ольга и Дмитрий стали свидетелями того, как двое мужчин на себе тащили маломобильную женщину. Без их помощи шансов на спасение у нее практически не было: под рукой не оказалось инвалидной коляски.

«Мы спустились по лестнице, и когда уже бежали мимо стеклянных дверей, то увидели, что двое мужчин тащили женщину. Прямо по полу! Мы подумали сначала, что она ранена или без сознания, но она прямо посмотрела на нас. Когда мы уже добрались до дома, и я прокручивала все случившееся в голове, я подумала, что она, скорее всего, была с ограниченными возможностями, просто не могла ходить. Там было несколько людей на колясках: видимо, они ее посадили, а коляску откатили, чтобы она не мешала в проходе. В итоге, мужчины ее просто волоком тащили», — вспомнила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что выбегавшего из «Крокуса» мальчика сбил белый Renault.