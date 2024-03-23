Его судьба неизвестна: инвалид-колясочник закрыл грудью свою девушку при теракте в «Крокусе»

Одним из погибших в «Крокус Сити Холле» оказался 25-летний инвалид-колясочник Максим Вербенин. Это не помешало ему стать героем и спасти жизнь своей девушки, с которой он пришел на концерт.

Так, 25-летний Максим и его девушка Наталья незадолго до выступления сделали совместное фото. По словам матери Максима, когда она его получила, то была очень за них рада: девушка была фанаткой группы «Пикник», поэтому Максим в качестве сюрприза купил билеты на выступление.

Быстро эвакуироваться вместе со всеми у пары не получилось из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами. С коляски Максим упал прямо на девушку и прикрыл ее собой.

Террористы выстрелили мужчине несколько раз в грудь. Судьба мужчины неизвестна, по словам матери Максима, он не числится ни в списках погибших, ни в списках раненых.

Наталья же чудом смогла выжить, она госпитализирована. Вербенин прекрасно пел: он был студентом факультета музыкального искусства ИИИ МПГУ.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.