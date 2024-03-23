МИД Германии по-русски обратился к россиянам после теракта в «Крокусе»

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после теракта в «Крокусе»
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Министерство осудило применение террористических методов вне зависимости от того, где это происходит.
МИД Германии на русском языке обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Ведомство выразило соболезнования гражданам страны.
«Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье, ответственность за который взяла на себя экстремистская организация „Исламское государство“* (ИГ*). Неповинные люди были хладнокровно убиты», — говорится в сообщении в соцсети X.
Министерство осудило применение террористических методов вне зависимости от того, где это происходит.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».
В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Среди них — четверо, непосредственно участвовавших в теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
* запрещенная в России террористическая организация.
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