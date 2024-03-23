Орбан направил Путину письмо после теракта в «Крокусе»

Венгерский народ, как отмечается, потрясен кадрами с места событий в Москве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

«Премьер-министр пожелал семьям погибших много сил, а раненым — скорейшего и полного выздоровления», — пишет издание Metropol.

Венгерский народ, как отмечается, потрясен кадрами с места событий в Москве. Страна планирует продолжать участие в международных контртеррористических операциях и вносить свой вклад в их активизацию, добавил Хаваши.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, площадь возгорания достигала почти 13 тысяч квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь был локализован. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

Число жертв теракта, по последним данным СК, составляет 133 человека. Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек, включая 4, непосредственно участвовавших в теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилось еще одно видео допроса подозреваемого в теракте в «Крокусе».