Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою мать во время теракта в «Крокусе»

Лариса, мама победителя пятого сезона шоу «Голос» Рутгера Гарехта, а также шестеро поклонников артиста выжили во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фанаты знали, что он, как и его родительница, любит группу «Пикник», потому и пригласили на это шоу.

Однако, не успев начаться, оно превратилось в кровавую бойню, на пути к выходу из здания началась давка, Рутгеру пришлось спасать мать. Как рассказала женщина 5-tv.ru, в «Крокусе» она с сыном бывает нечасто, а потому оба плохо ориентируются в огромном комплексе.

Сейчас Лариса понимает, что незнание верной дороги к зрительному залу, возможно, оказалось удачей. Они не успели зайти туда, где террористы уже расстреливали людей, услышав первые хлопки на подходе к гардеробу.

«Только мы спустились вниз, даже не успели снять одежду, сдать, что опять же нам, может быть, повезло. Услышали выстрелы. Сначала одиночный, было похоже, как будто упал щит рекламный. Потом появились короткие очереди автоматные», — вспоминает Лариса.

В перепуганной толпе, в которой кто-то уже кричал «Бегите!», оказался сотрудник «Крокуса». Благодаря ему удалось выйти на улицу.

Работник зала вел посетителей коридорами, открывал своими ключами служебные двери. Одну из них полностью распахнуть не успел — не дождавшись открытия второй створки, все бросились на выход.

Звуки выстрелов усиливались, паника нарастала. Рутгер обернулся и увидел, как террористы расстреляли девушку, а потом потерял из вида маму.

«Очень близко раздались очереди, они ближе и ближе к нам были. И ломанулся народ, а я очень маленького роста, и все меня там задавили. Вытащил меня, спас мой сын, получается. Он мужчину очень высокого в сторону откинул, вытащил меня оттуда», — рассказала женщина.

Оказавшись на улице, посетители не успокоились. Казалось, из-за угла может выскочить человек с оружием, несколько раз толпа переходила на бег.

Направиться в метро все боялись, как и спрятаться в соседнем здании. Лариса и Рутгер решили, что отойти от «Крокуса» нужно как можно дальше — они добежали до воздушного перехода на другую сторону магистрали, после чего заказали такси до дома.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже расстреливали из автоматов всех на своем пути.

Позже начался мощный пожар, который затем удалось ликвидировать. МЧС были задействованы десятки единиц техники, а также вертолеты.

В настоящее время известно о 133 погибших, однако цифра может увеличиться, так как завалы еще не разобраны до конца. Задержаны 11 подозреваемых.

Четверо из них принимали непосредственное участие в теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьник спас более 100 человек при теракте в «Крокус Сити Холле».