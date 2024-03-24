Саперы обезвредили заминированную украинскими военными ЛЭП

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 70

Специалисты постоянно осматривают территорию во избежание трагических случаев.

Саперы обезвредили заминированную украинскими военными ЛЭП

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Российские саперы обезвредили заминированную украинскими военными линию электропередачи (ЛЭП), расположенную в Донецкой народной республике. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир саперной группы Международного противоминного центра ВС России с позывным Сталкер.

Эксперт подчеркнул, что обходы таких важных объектов совершаются постоянно, ведь обеспечение безопасности людей, находящихся рядом, — важнейшая задача.

«Наша задача ― обеспечить безопасность тех, кто впоследствии здесь будет работать. В данном случае электриков. Осматриваем территорию возле линий электропередачи, чтобы специалисты могли восстановить инфраструктуру после обстрелов противника», — пояснил Сталкер.

Военнослужащий отметил, что при бегстве украинские боевики оставили после себя немало мин, включая «Лепестки», противопехотные и осколочные мины.

Не забудем и не простим: все причастные к теракту в «Крокусе» поплатятся за это

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.

Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.

В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе».

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